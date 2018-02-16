В Милане 2-летний малыш упал на рельсы в метро
В Милане 2-летний ребенок в метро упал на рельсы. Парень 18 лет спрыгнул туда же для спасения малыша, убежавшего от мамы.
Это происшествие было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что студент не только спас самого ребёнка, но также достал с рельс, принадлежащую ему мягкую игрушку. После этого сам вернулся на платформу.
Как отмечают зарубежные СМИ, после этого инцидента 2-летний мальчик с именем Мохаммед был транспортирован в больницу, однако у него не выявили никаких травм.
Это происшествие было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. Отмечается, что студент не только спас самого ребёнка, но также достал с рельс, принадлежащую ему мягкую игрушку. После этого сам вернулся на платформу.
Как отмечают зарубежные СМИ, после этого инцидента 2-летний мальчик с именем Мохаммед был транспортирован в больницу, однако у него не выявили никаких травм.
Автор: Валерий Антонов