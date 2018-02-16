Александр Панайотов показал раритетное фото с возлюбленной
Александр Панайотов показал раритетное фото с возлюбленной Екатериной Кореневой. Соответствующий пост певец разместил в микроблге Instagram.
На фото Коренева нежно целует Панайотова в щеку. В комментарии к посту певец обозначил свои чувства к любимой и поздравил ее с Днем Святого Валентина. Вторая половинка и по совместительству директор исполнителя ответила взаимным признанием: «Я не знаю, что выдающегося совершила в прежней жизни и почему удостоилась чести быть рядом с гением! Спасибо судьбе и Богу!»
О романе Кореневой и Панайтова стало известно в январе прошлого года, но поклонники сомневались в серьезности певца из-за отсутствия совместных выходов пары в свет. Личная жизнь возлюбленных остается для многих тайной, но артист намекнул, что готов к созданию семьи.
На фото Коренева нежно целует Панайотова в щеку. В комментарии к посту певец обозначил свои чувства к любимой и поздравил ее с Днем Святого Валентина. Вторая половинка и по совместительству директор исполнителя ответила взаимным признанием: «Я не знаю, что выдающегося совершила в прежней жизни и почему удостоилась чести быть рядом с гением! Спасибо судьбе и Богу!»
О романе Кореневой и Панайтова стало известно в январе прошлого года, но поклонники сомневались в серьезности певца из-за отсутствия совместных выходов пары в свет. Личная жизнь возлюбленных остается для многих тайной, но артист намекнул, что готов к созданию семьи.
Автор: Джанабилова Татьяна П