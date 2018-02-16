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exclusive / Шоу-бизнес

Роза Сябитова показала фотографию романтического свидания с мужчиной
Ведущая известной телепрограммы “Давай поженимся” продемонстрировала фотографию, сделанную во время ее романтического свидания на своей странице в социальной сети Instagram. На снимке она ужинает с неизвестным мужчиной при свечах.

Роза Сябитова показала фотографию романтического свидания с мужчиной


Роза Сябитова уже была замужем два раза, но оба были неудачными, и о них ведущая не желает вспоминать и обсуждать. Теперь она занимается поиском любимого человека и даже приняла участие в программе “Давай поженимся”. В социальных сетях уже распространялось множество информации о многих поклонниках, одним из каких, возможно, стал мужчина на опубликованной фотографии. По предположениям коллег по телешоу, она познакомилась с ним во время отдыха на Кипре, где они и вместе провели время, что впоследствии привело к романтическому свиданию. О развитии отношений ничего неизвестно, но многие желают Сябитовой уже наконец-то найти свою половинку и создать счастливую семью.

В своем микроблоге под опубликованной фотографией она немного поразмышляла о любви, и, по ее мнению, если женщину насыщают чувства к другому человеку, она учится воспринимать его позитивные качества и негативные стороны. Также она создала опрос среди поклонников, в каком спросила о том, разделяют ли они ее позицию, и попросила написать свои истории отношений и возможные секреты счастья. За небольшое время публикацию оценили более 4 тысяч подписчиков.

Ранее в программе “В гости по утрам” Роза Сябитова призналась всем, что для поддержания хорошей формы тела сделала 8 пластических операций.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 13:57
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