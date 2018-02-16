В Уфе мужчины угнали три дорогие иномарки
В Уфе за один день угнали три дорогостоящих автомобиля марки Mazda. Отмечается, что транспортные средства принадлежали разным владельцам. Об этом рассказали сотрудники республиканского МВД.
По имеющимся данным, в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратились три местных жителя. В частности, у одного из них пропала Mazda СХ-5, у второго - Mazda 6, у третьего – также Mazda СХ-5.
В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники правоохранительные органов нашли Mazda 6 в одном из подземных гаражей, находящихся на территории Калининского района, на транспортном средстве были поддельные номерные знаки. Через некоторое время полиция задержала двух ранее судимых жителей Оренбурга за угон. В транспортном средстве были обнаружены ключи от других машин, автосканеры, оборудование для похищения. В тот же день удалось найти две Mazda СХ-5.
Сообщается, что злоумышленники проникали в салоны посредством автосканеров. Похищенные машины они перегоняли в гаражи и готовили к продаже. Боксы задержанные арендовали через интернет.
По имеющимся данным, в полицию с заявлением об угоне автомобиля обратились три местных жителя. В частности, у одного из них пропала Mazda СХ-5, у второго - Mazda 6, у третьего – также Mazda СХ-5.
В ходе проведения следственных мероприятий сотрудники правоохранительные органов нашли Mazda 6 в одном из подземных гаражей, находящихся на территории Калининского района, на транспортном средстве были поддельные номерные знаки. Через некоторое время полиция задержала двух ранее судимых жителей Оренбурга за угон. В транспортном средстве были обнаружены ключи от других машин, автосканеры, оборудование для похищения. В тот же день удалось найти две Mazda СХ-5.
Сообщается, что злоумышленники проникали в салоны посредством автосканеров. Похищенные машины они перегоняли в гаражи и готовили к продаже. Боксы задержанные арендовали через интернет.
Автор: Валерия Орлова