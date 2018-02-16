В России подняли МРОТ до прожиточного минимума
На состоявшемся пленарном заседании 16 февраля, в пятницу, российская Госдума приняла в окончательном варианте президентский закон, касающийся повышения минимального размера оплаты труда, это произойдёт с 1 мая нынешнего года.
Проект закона, внесенный ранее Владимиром Путиным, был одобрен в первом чтении на прошедшей неделе. На протяжении второго этапа парламентарии не поддержали единственную поправку, она поступила от Владимира Жириновского, председателя ЛДПР. Он внёс предложение поднять размер минимальной оплаты труда в РФ до 20 тысяч рублей. Новый закон устанавливает МРОТ с 1 мая на уровне 11,163 тысячи рублей с поэтапным (ежемесячным) доведением его до размера прожиточного минимума в отношении трудоспособной части населения страны.
В краткой пояснительной записке уточняется, что реализация положений документа затронет 3 млн российских граждан. Из них не менее 1,6 млн заняты в государственных, а также муниципальных учреждениях и организациях.
Проект закона, внесенный ранее Владимиром Путиным, был одобрен в первом чтении на прошедшей неделе. На протяжении второго этапа парламентарии не поддержали единственную поправку, она поступила от Владимира Жириновского, председателя ЛДПР. Он внёс предложение поднять размер минимальной оплаты труда в РФ до 20 тысяч рублей. Новый закон устанавливает МРОТ с 1 мая на уровне 11,163 тысячи рублей с поэтапным (ежемесячным) доведением его до размера прожиточного минимума в отношении трудоспособной части населения страны.
В краткой пояснительной записке уточняется, что реализация положений документа затронет 3 млн российских граждан. Из них не менее 1,6 млн заняты в государственных, а также муниципальных учреждениях и организациях.
Автор: Семен Зайцев