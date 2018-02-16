Ученые: ИИ обнаружил в 17 раз больше землетрясений, чем сейсмологи
Ученые из университетов Гарварда и Массачусетса рассказали, что ИИ, встроенный в нейросеть ConvNetQuake, определил в 17 раз больше землетрясений в Оклахоме, чем сейсмологи. Данные сравнивались с базой агентства Oklahoma Geological Survey.
Ежегодно в США происходит порядка 10 тыс. землетрясений. Большинство приходится на центральную часть материка, что, скорее всего, вызвано глубинной закачкой сточных вод. Детектирование важно для долгосрочных прогнозов сейсмической активности. Встроенный в ConvNetQuake алгоритм изучает сейсмограммы и отделяет шумы от настоящих подземных толчков. Из-за помех ученым сложно самостоятельно выявить настоящие толчки, а для нейросети эта задача под силу.
Ранее ученые спрогнозировали на 50% больше крупных землетрясения в 2018 году.
Ежегодно в США происходит порядка 10 тыс. землетрясений. Большинство приходится на центральную часть материка, что, скорее всего, вызвано глубинной закачкой сточных вод. Детектирование важно для долгосрочных прогнозов сейсмической активности. Встроенный в ConvNetQuake алгоритм изучает сейсмограммы и отделяет шумы от настоящих подземных толчков. Из-за помех ученым сложно самостоятельно выявить настоящие толчки, а для нейросети эта задача под силу.
Ранее ученые спрогнозировали на 50% больше крупных землетрясения в 2018 году.
Автор: Джанабилова Татьяна П