В Подмосковье нашли тело изрезанной ножом старшеклассницы
В Звенигороде (Подмосковье) нашли тело изрезанной ножом старшеклассницы. Девушка была убита неизвестным в собственной квартире. Сведения появились в сетевых изданиях.
Сообщается, полицейские при визуальном осмотре тела выявили многочисленные ранения в области грудной клетки, брюшной полости, шеи, нанесенные холодным оружием, предположительно, ножом. Точное время и причину смерти установят судмедэксперты. Заведено уголовное дело. Проводится проверка, направленная на поиск подозреваемого.
Ранее в столичном регионе нашли тело застреленного пенсионера.
Сообщается, полицейские при визуальном осмотре тела выявили многочисленные ранения в области грудной клетки, брюшной полости, шеи, нанесенные холодным оружием, предположительно, ножом. Точное время и причину смерти установят судмедэксперты. Заведено уголовное дело. Проводится проверка, направленная на поиск подозреваемого.
Ранее в столичном регионе нашли тело застреленного пенсионера.
Автор: Джанабилова Татьяна П