Bisu T6 с премиальным салоном замечен на тестах
Bisu T6 с премиальным салоном замечен фотошпинами на тестах. Экстерьер купеообразного кроссовера рассекретили задолго до премьера, а теперь экспертам удалось заглянуть внутрь машины.
Bisu T6 с габаритами 4820 х 1915 х 1660 мм сконструирован на базе семейного паркетника T5, вышедшего в продажу полгода назад. Под капотом новинки инженеры разместили турбированный силовой агрегат объемом на 2 литра, генерирующий мощность в 197 «лошадей». Пару мотору составляет 8-АКПП или 6-МКПП.
В комплектацию Bisu T6 вошел кожаный салон, легкосплавные диски на 19 и 20 дюймов, запуск двигателя без ключа, электронный ручной тормоз, электролюк, система кругового обзора, парковочный ассистент, вентилируемые сиденья с подогревом водительского места, сенсорная мультимедийная система.
Bisu T6 с габаритами 4820 х 1915 х 1660 мм сконструирован на базе семейного паркетника T5, вышедшего в продажу полгода назад. Под капотом новинки инженеры разместили турбированный силовой агрегат объемом на 2 литра, генерирующий мощность в 197 «лошадей». Пару мотору составляет 8-АКПП или 6-МКПП.
В комплектацию Bisu T6 вошел кожаный салон, легкосплавные диски на 19 и 20 дюймов, запуск двигателя без ключа, электронный ручной тормоз, электролюк, система кругового обзора, парковочный ассистент, вентилируемые сиденья с подогревом водительского места, сенсорная мультимедийная система.
Автор: Джанабилова Татьяна П