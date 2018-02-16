Порноактёров оштрафовали за видеоролик, снятый в национальном парке Испании
Порноактриса Алекса Томас со своим партнером Джоэлом решили снять видеоролик неприличного характера в национальном парке Пеньон-де-Ифак на мысе Кальп. Городской совет обязал их выплатить штраф за содеянное и удалить снятое видео.
Выложенный 13-минутный видеоматериал на один из популярных порносайтов просмотрели более 140 тысяч раз, что очень возмутило работников и руководство парка, которые впоследствии обратились за помощью к городскому совету города. По решению властей, актеры должны выплатить штраф в сумме от 100 до 600 евро, по мнению представителей парка, мизерной ценой за совершенный поступок.
В свою очередь, Алекса Томас не считает поступок хулиганским и предложила руководству национального парка посмотреть, сколько такого рода видео было снято в различных живописных местах во всем мире. Испанка также отметила, что основной ее страстью является флора и фауна, и очень любит красочные пейзажи, а дома у нее есть несколько кошек и попугаев. Исходя из информации социальных сетей, она в раннем возрасте уехала покорять Америку, однако даже и не догадывалась об участии в порноиндустрии. Попробовать предложил ее будущий парень и партнер Джоэл, ранее уже снимавшийся в таких фильмах и видеороликах.
Национальный парк Пеньон-де-Ифак считается самым маленьким и живописным заповедником Испании, расположенным недалеко от Валенсии, города где родилась Алекса Томас.
Выложенный 13-минутный видеоматериал на один из популярных порносайтов просмотрели более 140 тысяч раз, что очень возмутило работников и руководство парка, которые впоследствии обратились за помощью к городскому совету города. По решению властей, актеры должны выплатить штраф в сумме от 100 до 600 евро, по мнению представителей парка, мизерной ценой за совершенный поступок.
В свою очередь, Алекса Томас не считает поступок хулиганским и предложила руководству национального парка посмотреть, сколько такого рода видео было снято в различных живописных местах во всем мире. Испанка также отметила, что основной ее страстью является флора и фауна, и очень любит красочные пейзажи, а дома у нее есть несколько кошек и попугаев. Исходя из информации социальных сетей, она в раннем возрасте уехала покорять Америку, однако даже и не догадывалась об участии в порноиндустрии. Попробовать предложил ее будущий парень и партнер Джоэл, ранее уже снимавшийся в таких фильмах и видеороликах.
Национальный парк Пеньон-де-Ифак считается самым маленьким и живописным заповедником Испании, расположенным недалеко от Валенсии, города где родилась Алекса Томас.
Автор: Тригуб Сергей