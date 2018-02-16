В Госсовете Крыма удивились требованию отремонтировать оставленные Украиной военные корабли
В Крыму удивились требованию отремонтировать военные корабли, оставленные в 2014 году Украиной. Наряду с этим речь шла о дальнейшей передаче их Киеву, об этом проинформировали в комитете по межнациональным отношениям крымского Госсовета.
Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета, прокомментировал в массмедиа заявление Михаила Коваля, генерал-полковника украинских ВСУ. Чиновник сообщил, что подобные заявления «совершенно не удивляют». «Они бы могли попросить, чтобы мы им Луну с неба достали», - подчеркнул Гемпель. Вслед за этим была выражена точка зрения, что в настоящее время нужно реально и достаточно взвешенно подходить ко всем вещам, происходящим на территории российского полуострова.
Необходимо оценить жест доброй воли президента РФ в отношении передачи военного имущества. «Конечно, никто их корабли не «дербанил», - подчеркнул замглавы комитета. Было отмечено, что украинским политикам вначале нужно поучиться дипломатии, лишь после этого делать попытки выходить на уровень переговоров, который им сейчас предлагается.
Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета, прокомментировал в массмедиа заявление Михаила Коваля, генерал-полковника украинских ВСУ. Чиновник сообщил, что подобные заявления «совершенно не удивляют». «Они бы могли попросить, чтобы мы им Луну с неба достали», - подчеркнул Гемпель. Вслед за этим была выражена точка зрения, что в настоящее время нужно реально и достаточно взвешенно подходить ко всем вещам, происходящим на территории российского полуострова.
Необходимо оценить жест доброй воли президента РФ в отношении передачи военного имущества. «Конечно, никто их корабли не «дербанил», - подчеркнул замглавы комитета. Было отмечено, что украинским политикам вначале нужно поучиться дипломатии, лишь после этого делать попытки выходить на уровень переговоров, который им сейчас предлагается.
Автор: Семен Зайцев