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В Госсовете Крыма удивились требованию отремонтировать оставленные Украиной военные корабли
В Крыму удивились требованию отремонтировать военные корабли, оставленные в 2014 году Украиной. Наряду с этим речь шла о дальнейшей передаче их Киеву, об этом проинформировали в комитете по межнациональным отношениям крымского Госсовета.

В Госсовете Крыма удивились требованию отремонтировать оставленные Украиной военные корабли

Юрий Гемпель, заместитель председателя комитета, прокомментировал в массмедиа заявление Михаила Коваля, генерал-полковника украинских ВСУ. Чиновник сообщил, что подобные заявления «совершенно не удивляют». «Они бы могли попросить, чтобы мы им Луну с неба достали», - подчеркнул Гемпель. Вслед за этим была выражена точка зрения, что в настоящее время нужно реально и достаточно взвешенно подходить ко всем вещам, происходящим на территории российского полуострова.

Необходимо оценить жест доброй воли президента РФ в отношении передачи военного имущества. «Конечно, никто их корабли не «дербанил», - подчеркнул замглавы комитета. Было отмечено, что украинским политикам вначале нужно поучиться дипломатии, лишь после этого делать попытки выходить на уровень переговоров, который им сейчас предлагается.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 12:02
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