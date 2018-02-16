Кристина Агилера устроила голую фотосессию в джакузи
Кристина Агилера устроила голую фотосессию в джакузи, наполненной пеной для ванны. Соответствующие кадры 37-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Агилера не любит откровенные фотосессии и отдает предпочтение костюмированным вечеринкам. Встретить артистку в обнаженном виде очень сложно, поскольку микроблог регулярно подчищается. На этот раз звезда сделала исключение, порадовав фанатов демонстрацией своего роскошного тела.
На фото Агилера запечатлена в образе искусительницы, погруженной в воздушную пену. К сожалению для фанатов, все интимные места остались под водой, но многих взбудоражило само осознание момента, когда человеку становится известно о наготе кумира.
Ранее Агилера испугала фанатов своим состоянием здоровья.
Агилера не любит откровенные фотосессии и отдает предпочтение костюмированным вечеринкам. Встретить артистку в обнаженном виде очень сложно, поскольку микроблог регулярно подчищается. На этот раз звезда сделала исключение, порадовав фанатов демонстрацией своего роскошного тела.
На фото Агилера запечатлена в образе искусительницы, погруженной в воздушную пену. К сожалению для фанатов, все интимные места остались под водой, но многих взбудоражило само осознание момента, когда человеку становится известно о наготе кумира.
Ранее Агилера испугала фанатов своим состоянием здоровья.
Автор: Джанабилова Татьяна П