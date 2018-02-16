ТОП-8 фраз, которые не нужно произносить в офисе

Не все рабочие совещания и планерки являются интересными, на некоторых из них хочется зевнуть, открыв широко рот или проверить ленту в социальных сетях, уткнувшись в телефон. Даже если пытаться изображать заинтересованность, словно студент на первом курсе, нужно отказаться от «скучных» комментариев. Многие начальники могут воспринять такие слова как оскорбление. Не исключено, что сложится плохое мнение о сотруднике, в частности, как не о командном игроке. В связи с этим психологи рекомендуют проверять социальные сети во время перерыва или же хотя бы, когда отсутствует начальство.Существует идеальный ответ на вопрос: «Как ты провел выходные?». По словам специалистов, необходимо говорить: «Спасибо, отдохнул хорошо». Многим эта фраза может показаться скучной и сухой, но она очень понравится сотрудникам отдела по персоналу. Такие ответы приветствуются в престижных западных компаниях.Что касается постсоветских стран, то людям свойственно рассказывать об отдыхе во всех подробностях, некоторые моменты бывают сильно приукрашены. Все же, необходимо фильтровать информацию. Иногда, чем меньше окружающие знают о личной жизни, тем лучше для человека. Для некоторых коллег «красивая жизнь» того или иного сотрудника может стать поводом для распространения различных прибауток и слухов.Не имеет значения, кто виноват. В офисе никто не любит ябед и стрелочников. Всем людям свойственно допускать ошибки и не все проекты с первого раза воплощаются в жизнь. Все это не повод валить неудачу на коллег. Специалисты рекомендуют произнести следующее: «Да, мы допустили ошибку, но мы сделаем все, чтобы ее исправить».Не стоит использовать по отношению к коллегам уменьшительно-ласкательные обращения. Исключения не составляют и подчиненные. Сотрудники могут воспринять такие слова как унижение, оскорбление, приуменьшение их статуса и значимости. Если даже все претензии не будут произнесены вслух, их обсудят за глаза, а это еще хуже, ведь ситуация чревата опять же появлением сплетен. Рекомендуется обращаться «друзья», «коллеги», то есть выражаться более нейтрально.Если сотрудник считает, что предложенная коллегами или начальством идея является глупой, то не нужно это произносить вслух, да еще и перед всем коллективом. У людей есть свойство копить обид, даже профессиональные. В частности, специалисты в области психологии рекомендуют говорить: «Это интересный подход». Ненавязчиво можно повернуть дискуссию в нужное русло. Желательно также не прибегать к использованию слова «но». Акцентировать внимание необходимо на похвале, в этом случае человек даже может не заметить, что его идею кто-то в итоге отклонил.Рабочее пространство не нужно сравнивать с реалити-шоу. Далеко не лучшей стратегией поведения является хлопок дверью и накопление обид. Рано или же поздно все эмоции утихнут, а у коллег останется осадок.Комплимент является самым простым способом наладить отношения, однако сразу стоит вспомнить шумиху, возникшую вокруг имени продюсера и режиссера Харви Вайнштейна. То, что в глазах какого-то человека кажется добрым словом, окружающие могут воспринять как совершенно другое. Сюда же относятся и домогательства.Если хочется сделать комплимент по поводу нового наряда или стрижки, то лучше оставить все эмоции при себе. Хвалить нужно, прежде всего, за проделанную работу, а не за внешний вид.Немаловажным правилом является то, что не стоит говорить те слова, которые впоследствии сотрудник не хотел бы прочесть на бумаге. То же самое относится к аудиозаписям на диктофон. Психологи согласны, что это звучит как паранойя, но уже лучше использовать соответствующий фильтр, чем в потом жалеть о произнесенных словах.Придерживаться вышеназванных правил не так уж и сложно. В то же время они помогут сгладить отношения в рабочем коллективе. Использовать правило необходимо с умом.