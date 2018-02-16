Audi SQ8 Mule проходит первые дорожные испытания в Барселоне
Стало известно, что автомодель Audi SQ8 Mule колесит по специальным трассам Барселоны, проходя первые дорожные тесты. Дизайн новинки полностью повторяет черты показанного ранее концепта, кроме более узкой радиаторной решётки и пересмотренной оптики на передней части.
Audi SQ8 Mule разрабатывался на основе концепта Q8, дебютировавшего в прошлом году. Согласно предоставленной немецкой компанией информации, автомобиль получит 2 четырёхугольных выхлопных трубы, которые расположат под задним бампером, а на боковых частях будут находиться 2 воздухозаборника в связке с 3,8-литровым турбированным силовым агрегатом мощностью в 470 л/с, функционирующим в тандеме с 7-ступенчатой МКПП.
Имеются сведения, что в серии авто появится также модификация с «автоматом», однако её технические особенности пока не уточняются. Кроме того, флагман получит первую в продукции Audi систему автономного контролирования движения.
Ранее сообщалось о прохождении кроссовером Audi SQ8 дорожных тестов в российской столице.
Audi SQ8 Mule разрабатывался на основе концепта Q8, дебютировавшего в прошлом году. Согласно предоставленной немецкой компанией информации, автомобиль получит 2 четырёхугольных выхлопных трубы, которые расположат под задним бампером, а на боковых частях будут находиться 2 воздухозаборника в связке с 3,8-литровым турбированным силовым агрегатом мощностью в 470 л/с, функционирующим в тандеме с 7-ступенчатой МКПП.
Имеются сведения, что в серии авто появится также модификация с «автоматом», однако её технические особенности пока не уточняются. Кроме того, флагман получит первую в продукции Audi систему автономного контролирования движения.
Ранее сообщалось о прохождении кроссовером Audi SQ8 дорожных тестов в российской столице.
Автор: Воробьева Алина