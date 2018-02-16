В Ростовской области 5-летний ребенок выпал из окна
В Ростовской области из окна выпал 5-летний мальчик. Инцидент был зафиксирован в населенном пункте Каменск. Сведения подтвердили сотрудники местных правоохранительных органов.
В ходе проведения проверки полиция установила, что женщина оставила своего ребенка без присмотра, а сама ушла. Долгое время мальчик пребывал в квартире один. Он залез на подоконник и случайно сорвался вниз. В результате инцидента ребенок получил черепно-мозговую травму.
На место ЧП прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации. Обследование показало, что малолетний понес тяжкий вред здоровью. В отношении матери сотрудники полиции инициировали уголовное дело в соответствии со статьей 125 УК РФ.
В ходе проведения проверки полиция установила, что женщина оставила своего ребенка без присмотра, а сама ушла. Долгое время мальчик пребывал в квартире один. Он залез на подоконник и случайно сорвался вниз. В результате инцидента ребенок получил черепно-мозговую травму.
На место ЧП прибыли медики, которые приняли решение о госпитализации. Обследование показало, что малолетний понес тяжкий вред здоровью. В отношении матери сотрудники полиции инициировали уголовное дело в соответствии со статьей 125 УК РФ.
Автор: Валерия Орлова