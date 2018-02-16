В Ижевске молодой человек попал в психушку за приставание к 13-летней девочке в трамвае
В Ижевске молодой человек попал в психушку за приставание к 13-летней девочке в трамвае. Инцидент прокомментировала пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
Сообщается, утром 19-летний юноша оказался в одном трамвае со школьницей и стал ее сексуально домогаться. Девочка по прибытии домой рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно написали заявление в полицию.
Подозреваемый задержан и передан в психиатрическую лечебницу, так как из-за своего заболевания требует особого ухода. Заведено уголовное дело, полицейские проверяют молодого человека на причастность к другим делам.
Ранее в Ижевске задержали голого нарушителя.
Сообщается, утром 19-летний юноша оказался в одном трамвае со школьницей и стал ее сексуально домогаться. Девочка по прибытии домой рассказала о произошедшем родителям, которые незамедлительно написали заявление в полицию.
Подозреваемый задержан и передан в психиатрическую лечебницу, так как из-за своего заболевания требует особого ухода. Заведено уголовное дело, полицейские проверяют молодого человека на причастность к другим делам.
Ранее в Ижевске задержали голого нарушителя.
Автор: Джанабилова Татьяна П