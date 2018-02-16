На турецком пляже после шторма в Черном море обнаружили древнеримские руины
В зоне береговой линии Турции, в районе Амасра (северная провинция Бартын), местные жители обнаружили артефакты, ими был усеян пляж вдоль побережья. Обломки вымыты из Чёрного моря в ходе недавнего шторма.
Ученые сообщают, что объекты похожи на фрагменты колонн и других строительных элементов зданий, типичных для Римской эпохи. Специалисты регионального музея считают, что обломки были ранее выброшены в море вместе со строительным мусором рабочими одной из компаний. По информации медиа-издания Hurriyet Daily News, очевидцы, увидевшие фрагменты на берегу, позвонили в музей Амасра. Баран Айдын, директор учреждения, прибыв на место находки, заявил, что артефакты действительно выглядят как исторические ценности. Возможно, они содержат элементы древнеримских построек. В ходе предварительного анализа был сделан вывод, что древние руины датированы 90-м годом до нашей эры, в тот период Анатолийский регион входил в Римскую империю.
Артефакты, выброшенные на берег во время стихии, вызывают интерес у археологов, также как и достаточно хорошо сохранившиеся затонувшие корабли. Данному обстоятельству способствуют лишенные кислорода глубинные воды, тем самым предотвращается естественное разрушение морских судов и сокровищ, находящихся на их борту.
Ученые сообщают, что объекты похожи на фрагменты колонн и других строительных элементов зданий, типичных для Римской эпохи. Специалисты регионального музея считают, что обломки были ранее выброшены в море вместе со строительным мусором рабочими одной из компаний. По информации медиа-издания Hurriyet Daily News, очевидцы, увидевшие фрагменты на берегу, позвонили в музей Амасра. Баран Айдын, директор учреждения, прибыв на место находки, заявил, что артефакты действительно выглядят как исторические ценности. Возможно, они содержат элементы древнеримских построек. В ходе предварительного анализа был сделан вывод, что древние руины датированы 90-м годом до нашей эры, в тот период Анатолийский регион входил в Римскую империю.
Артефакты, выброшенные на берег во время стихии, вызывают интерес у археологов, также как и достаточно хорошо сохранившиеся затонувшие корабли. Данному обстоятельству способствуют лишенные кислорода глубинные воды, тем самым предотвращается естественное разрушение морских судов и сокровищ, находящихся на их борту.
Автор: Семен Зайцев