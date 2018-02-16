Sony Xperia L2 не смог стать намного лучше Xperia L1

Тестирование дисплея Xperia L2



Аккумулятор Sony Xperia L2

Технические параметры Sony Xperia L2

Камера Xperia L2

Основные параметры экраны модели остались практически без изменений в количественном выражении. В частности, диагональ устройства составляет 5,5 дюймов, а соотношение сторон составило 16:9 при разрешающей способности на уровне формата HD. Если в качестве ориентира использовать чистые спецификации, телефон использует тот же самый сенсор, однако практическая проверка показала несколько иную картину.Максимальная яркость модуля визуального интерфейса отличается достаточно небольшим значением — всего 400 нит, тогда как здесь в нем отсутствует режим Auto max, позволяющий усилить свечение. Насыщенность черного цвета относительно дисплея Xperia L1 стала лучше, что привело к росту контрастности, достигшей отметки в 1130:1. В вечернее время её можно понизить до 19 нит, а это гарантирует определенную степень комфорта во время чтения с экрана.Не особо высокая яркость Xperia L2 может оказаться значительной проблемой в условиях солнечного дня. Этот показатель у нового телефона существенно уступает как своему прямому предшественнику, так и всем главным конкурентам, которые в данном направлении тоже сложно назвать лидерами рынка. Читаемость с экрана Xperia XA2 гораздо лучше. При этом модель XA1 выигрывает при таком сравнении еще больше.Точность передачи цветов у новинки на высоком уровне, если говорить о бюджетном сегменте устройств. Среднее значение коэффициента точности DeltaE достигло отметки в 6,7. Все искажения проявляются некоторым синим отливом. За счет ручной калибровки сенсора поправить проблему нельзя. Единственное, что удалось добиться экспертам – заменить синий оттенок зеленоватым.Одна из ключевых проблем в смартфоне Xperia L1 оставалась слабая батарея с ёмкостью 2,62 тысячи мАч, что приводило к достаточно малой автономности гаджета. В случае активного использования дисплея телефон достаточно быстро съедает заряд батареи, однако в щадящем режиме звонков это позволяет ему продержаться порядка 13 часов. Это достаточно низкий результат.Инженеры Sony исправили ситуацию увеличением ёмкости аккумулятора до 3,3 тысячи мАч. Аналогичная модификация была использована в конструкции Sony Xperia XA2. Проблема Xperia L2 заключается в использовании старой платформы для аппаратной части, которая представляет собой чипсет MT6737T от MediaTek. Процессор выпускает по 28 нм техпроцессу, что не делает его выгодным элементом с точки зрения расхода энергии. Как результат, увеличение аккумулятора не позволяет получить достаточно высокую автономность. Смартфон разряжает аккумулятор дольше предшественника, однако все равно значительно быстрее, чем хотел бы потенциальный пользователь.Аппаратная часть может рассматриваться как одно из самых слабых мест новинки. Процессор MT6737T от компании MediaTek представляет собой основного виновника по сразу 2-м проблем. В первую очередь внимание привлекают проблемы с автономностью и низкой скоростью работы. Производительным девайс назвать сложно, поскольку даже работа ОС может только условно считаться плавной.Для исправления ситуации разработчики устройства использовали ОЗУ объемом 3 ГБ против 2 ГБ у предшественника. Однако заметного качественного улучшения получить не удалось. Различные бенчмарки протестировали L2 и показали практически незначительные отличия в результатах работы от L1, тогда как конкуренты иных брендов отличаются достаточно большим отрывом.Проверка производительности процессора в GeekBench 4.1 с использованием режима одного ядра показала, что MediaTek MT6737T сильно отстает даже от Snapdragon серии 400. В составе комплексного бенчмарка Antutu ситуация не изменилась. Sony Xperia L2 остается в конце списка, опережая только младшую модель L1. С графическим модулем ситуация оказалась не лучше. Адаптер Mali-T720 MP2 может показать результаты при проверки 3D-бенчмарками исключительно за счет низкого разрешения дисплея.Симуляция на разрешении FullHD показывает падение производительности до критичных отметок. Тем, кто ищет недорогой смартфон, стоит найти несколько альтернатив. Предположительно, рост ОЗУ до 3 Гб не сумел оказать влияния на совокупную результативность смартфона.Поменять оценку всего устройства, используемая в конструкции камера не способна. Оценка Sony Xperia L2 остается достаточно низкой, а качество фото находится на нижней границе среднего уровня. Динамический диапазон модуля оказался сильно ограничен. На краях кадра фиксируется недостаточная резкость, белый цвет выходит чрезмерно холодным, а наибольшей проблемой стало большое количество «шумов».При помощи ручных настроек можно выставить множество параметров: компенсацию экспозиции, ISO, баланс белого. Выдержка изменяется в границах от 1/4000 - 1 секунды. Все это на фоне отсутствия системы стабилизации. Присутствует режим HDR, который из-за медленного процессора функционирует достаточно медленно. Более интересен Superior Auto Backlit, в котором удается получить снимки несколько более высокого качества.Запись видео возможна с разрешением стандарта 1080р при частоте 30 к/с. Поскольку Xperia L2 не имеет стабилизации картинка может получиться дрожащей. При подключения наушников или усилителя качество звука нельзя назвать высоким, однако в целом Xperia L2 аудио достаточно хорошее. В наушниках присутствуют искажения, но хрипы не появляются. Основной проблемой может оказаться низкая громкость в гарнитурах с высоким сопротивлением.