Очевидцы: В Ижевск приехала съемочная группа программы «Ревизолушка»
В Ижевске проводятся съёмки проекта телеканала «Пятница», который получил название «Ревизолушка». Ведущая шоу Ирина Ух, по словам очевидцев, уже проверила ресторан «Турист».
В пятницу, 16 февраля, студенты индустриального техникума заметили съёмочную группу на улице Дзержинского. По словам очевидцев, команду «Ревизолушки» не хотели пускать в общежитие учебного заведение, поэтому продюсеры были вынуждены вызвать сотрудников правоохранительных органов. Существует информация, что Ирина Ух уже посетила с проверкой кафе «Турист». Якобы всей съёмочной группе понравилось увиденное.
Суть телепередачи заключается в проверке детских площадок, аттракционов, парков, зоопарков, бассейнов, ТРЦ и заведений общепита. Ирина Ух направляется туда по просьбам детей, которые они оставляют в социальных сетях. По словам местных жителей, недавно в Ижевске снимали «Ревизорро», «Битва салонов», «Магаззино».
В пятницу, 16 февраля, студенты индустриального техникума заметили съёмочную группу на улице Дзержинского. По словам очевидцев, команду «Ревизолушки» не хотели пускать в общежитие учебного заведение, поэтому продюсеры были вынуждены вызвать сотрудников правоохранительных органов. Существует информация, что Ирина Ух уже посетила с проверкой кафе «Турист». Якобы всей съёмочной группе понравилось увиденное.
Суть телепередачи заключается в проверке детских площадок, аттракционов, парков, зоопарков, бассейнов, ТРЦ и заведений общепита. Ирина Ух направляется туда по просьбам детей, которые они оставляют в социальных сетях. По словам местных жителей, недавно в Ижевске снимали «Ревизорро», «Битва салонов», «Магаззино».
Автор: Валерия Орлова