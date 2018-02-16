Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Технологии

iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти
Компания Yangtze Memory Technologies планирует запустить производство чипов памяти. Причем это станет первым выпуском деталей такого типа китайскими компаниями, раньше их не выпускавших.

iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти


Согласно информации авторитетного издания Nikkei, крупнейшим первым клиентом на использование продукции китайской фирмы станет популярнейшая во всем мире компания Apple. Производители планируют частично оснащать устройства чипами NAND-памяти, которые разрабатываются специалистами, а на сегодняшний день производство разделено между гигантскими корпорациями Samsung, Toshiba и Western Digital.

iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти


Представители Apple надеются на возможность китайской компании обеспечить высокое качество и объемы поставок продукции, чтобы избежать проблем с будущими выпусками iPhone и работы устройства в целом. Специалисты подчеркивают о безупречной репутации смартфонов в мире и отличной работе каждой детали устройства. Сотрудничество с китайским производителем позволит избежать давления власти от вкладывания инвестиций в Китай, и существенно снизит затраты на приобретение чипов памяти. Также это даст отличную возможность снизить цены других поставщиков на различные компоненты, в виду сильной рыночной конкуренции.

iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти


Немного ранее в офисе компании американского города Купертино рассказали об уменьшении верхней полосы на экранах iPhone, и о дальнейших перспективах выпуска нового поколения устройств и их технического оснащения.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 12:46
Читайте также
Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи»
На первом чемпионате по предвыборной Dota
Эксперты: Современные женщины отдают предпочтение
Аксенов: Движение поездов по Крымскому мосту
Впервые с начала февраля курс евро упал ниже 70
В Кургане вновь отключат воду из-за очередной
В Ростове с 19 февраля начнется массовое
Минэнерго РФ предлагает строить криптовалютные
Канада обвинила Россию в разработке вируса
Центробанк может запретить банкам использовать
Эксперт: РФ усиливает 58-ю армию для сигнала
Добавление комментария
Последние новости
17.02, 00:20 В соцсетях раскритиковали отретушированную фотосессию
16.02, 23:58 Акционерному обществу «Газпром» исполняется 25 лет
16.02, 23:40 Анастасия Квитко показала огромную грудь в топе без
16.02, 23:20 Любовь Успенская на вечеринке GQ сразила звезд своим
16.02, 23:00 Ученые выяснили природу пульсирующих северных сияний
16.02, 22:41 Рост черных дыр опережает скорость образования звезд
16.02, 22:18 Honda обновила кроссовер Vezel первым в линейке своих
16.02, 22:00 На заброшенном складе для вещей нашли Chevrolet Corvette
16.02, 21:41 Ученые: Вейпы повреждают ДНК и вызывают мутации
16.02, 21:23 В РФ создадут мощный квантовый компьютер на 50 кубитов
16.02, 21:20 На турецком пляже после шторма в Черном море обнаружили
16.02, 21:00 Смартфоны Alcatel 5, 3v и 1x покажут на MWC-2018
16.02, 20:59 Apple может отказаться от 3D Touch в новых iPhone из-за
16.02, 20:56 Ольга Орлова опровергла слухи о романе с Вячеславом
16.02, 20:50 На продажу выставили фургон Volkswagen с мотором от
16.02, 20:43 Венгрия обвинила Украину в запуске «кампании лжи» из-за
16.02, 20:27 В Уфе разыскивают 32-летнего мужчину, пропавшего после
16.02, 20:19 В Воронеже задержали парня за приставание в лифте к
16.02, 20:14 На первом чемпионате по предвыборной Dota сразились
16.02, 20:00 Кабриолет Bentley Continental прошел тесты в зимних