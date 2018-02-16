iPhone нового поколения может получить китайские чипы памяти
Компания Yangtze Memory Technologies планирует запустить производство чипов памяти. Причем это станет первым выпуском деталей такого типа китайскими компаниями, раньше их не выпускавших.
Согласно информации авторитетного издания Nikkei, крупнейшим первым клиентом на использование продукции китайской фирмы станет популярнейшая во всем мире компания Apple. Производители планируют частично оснащать устройства чипами NAND-памяти, которые разрабатываются специалистами, а на сегодняшний день производство разделено между гигантскими корпорациями Samsung, Toshiba и Western Digital.
Представители Apple надеются на возможность китайской компании обеспечить высокое качество и объемы поставок продукции, чтобы избежать проблем с будущими выпусками iPhone и работы устройства в целом. Специалисты подчеркивают о безупречной репутации смартфонов в мире и отличной работе каждой детали устройства. Сотрудничество с китайским производителем позволит избежать давления власти от вкладывания инвестиций в Китай, и существенно снизит затраты на приобретение чипов памяти. Также это даст отличную возможность снизить цены других поставщиков на различные компоненты, в виду сильной рыночной конкуренции.
Немного ранее в офисе компании американского города Купертино рассказали об уменьшении верхней полосы на экранах iPhone, и о дальнейших перспективах выпуска нового поколения устройств и их технического оснащения.
Согласно информации авторитетного издания Nikkei, крупнейшим первым клиентом на использование продукции китайской фирмы станет популярнейшая во всем мире компания Apple. Производители планируют частично оснащать устройства чипами NAND-памяти, которые разрабатываются специалистами, а на сегодняшний день производство разделено между гигантскими корпорациями Samsung, Toshiba и Western Digital.
Представители Apple надеются на возможность китайской компании обеспечить высокое качество и объемы поставок продукции, чтобы избежать проблем с будущими выпусками iPhone и работы устройства в целом. Специалисты подчеркивают о безупречной репутации смартфонов в мире и отличной работе каждой детали устройства. Сотрудничество с китайским производителем позволит избежать давления власти от вкладывания инвестиций в Китай, и существенно снизит затраты на приобретение чипов памяти. Также это даст отличную возможность снизить цены других поставщиков на различные компоненты, в виду сильной рыночной конкуренции.
Немного ранее в офисе компании американского города Купертино рассказали об уменьшении верхней полосы на экранах iPhone, и о дальнейших перспективах выпуска нового поколения устройств и их технического оснащения.
Автор: Тригуб Сергей