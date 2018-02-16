В Ростове сгорел дотла припаркованный у кафетерия Mercedes
Вчера вечером, 15 февраля, в Ростове сгорело дотла новое авто марки Mercedes. Машина была припаркована у кафетерия, расположенного по ул. Доватора.
Согласно предоставленной сотрудниками ГУ МЧС по региону информации, возгорание началось после 9 часов вечера. В течение 15 минут пожарники загасили пламя, но иномарка Mercedes ремонту не подлежит. В инциденте, причины которого устанавливаются, из людей никто не пострадал.
Видео, снятое проезжавшим в автомобиле очевидцем, размещено в интернете. В комментариях пользователи Сети отметили что в Ростове в последнее время участились подобные случаи.
Согласно предоставленной сотрудниками ГУ МЧС по региону информации, возгорание началось после 9 часов вечера. В течение 15 минут пожарники загасили пламя, но иномарка Mercedes ремонту не подлежит. В инциденте, причины которого устанавливаются, из людей никто не пострадал.
Видео, снятое проезжавшим в автомобиле очевидцем, размещено в интернете. В комментариях пользователи Сети отметили что в Ростове в последнее время участились подобные случаи.
Автор: Воробьева Алина