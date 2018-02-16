Sony Xperia XZ1 Compact в четырех цветах упала в цене до 450 долларов
Sony Xperia XZ1 Compact в четырех цветах доступна с хорошей скидкой. Сейчас приобрести смартфон поклонники бренда могут всего за 450 долларов.
Продажи Xperia XZ1 Compact стартовали в США четыре месяца назад. Смартфон вышел на рынок по цене в 600 долларов, но стоимость стала стремительно падать до 550, а потом и 500 долларов. Дополнительные скидки давали и подарочные карты.
Сейчас Xperia XZ1 Compact торгуется за 450 долларов без привязки к цвету: серебро, синий, розовый, черный. На телефон дается годовая гарантия и LTE-поддержка GSM-операторов по всей стране. На Amazon за черную модель по-прежнему просят 489 долларов.
Xperia получила ОС Android 8.0 Oreo, процессор Snapdragon 835, 4 Гб оперативной памяти, 4,6-дюймовый дисплей Triluminos 720p, камеру Motion Eye 19 Мп с функцией супер-замедленной видеозаписью, стереодинамики и 3D Creator.
Ранее сообщалось о скором выходе Xperia XZ2.
Продажи Xperia XZ1 Compact стартовали в США четыре месяца назад. Смартфон вышел на рынок по цене в 600 долларов, но стоимость стала стремительно падать до 550, а потом и 500 долларов. Дополнительные скидки давали и подарочные карты.
Сейчас Xperia XZ1 Compact торгуется за 450 долларов без привязки к цвету: серебро, синий, розовый, черный. На телефон дается годовая гарантия и LTE-поддержка GSM-операторов по всей стране. На Amazon за черную модель по-прежнему просят 489 долларов.
Xperia получила ОС Android 8.0 Oreo, процессор Snapdragon 835, 4 Гб оперативной памяти, 4,6-дюймовый дисплей Triluminos 720p, камеру Motion Eye 19 Мп с функцией супер-замедленной видеозаписью, стереодинамики и 3D Creator.
Ранее сообщалось о скором выходе Xperia XZ2.
Автор: Джанабилова Татьяна П