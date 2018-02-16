В Башкирии Daewoo Nexia столкнулась с маршрутным автобусом Ford
В Башкортостане зафиксировали столкновение маршрутного автобуса Ford с легковым автомобилем Daewoo Nexia, авария произошла на территории города Стерлитамака, в утреннее время. Информация о возможных пострадавших уточняется.
ДТП произошло на улице Артёма, возле многоквартирного жилого дома № 124, напротив автомойки. Южнокорейский седан врезался в автобус, после удара легковую машину развернуло. Очевидцы сообщают, что в аварии, предположительно, могли быть пострадавшие. На место происшествия выезжала бригада «скорой помощи», а также сотрудники регионального ГИБДД, они выясняли причины произошедшего.
В настоящее время обстоятельства дорожной аварии и информация о количестве потерпевших уточняется. Особо отмечено, что удар в маршрутку пришёлся в левую переднюю часть кузова, повреждены крыло, колесо и дверь транспортного средства.
ДТП произошло на улице Артёма, возле многоквартирного жилого дома № 124, напротив автомойки. Южнокорейский седан врезался в автобус, после удара легковую машину развернуло. Очевидцы сообщают, что в аварии, предположительно, могли быть пострадавшие. На место происшествия выезжала бригада «скорой помощи», а также сотрудники регионального ГИБДД, они выясняли причины произошедшего.
В настоящее время обстоятельства дорожной аварии и информация о количестве потерпевших уточняется. Особо отмечено, что удар в маршрутку пришёлся в левую переднюю часть кузова, повреждены крыло, колесо и дверь транспортного средства.
Автор: Семен Зайцев