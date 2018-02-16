Павел Воля призвал подписчиков в Instagram помочь в поиске избивших Dj Smash людей
Павел Воля в Instagram рассказал на личной странице о факте избиения его друга Dj Smash. Инцидент случился в Перми.
«Моего друга Dj Smash избили в его родном городе Пермь в клубе "Дом Культуры". Эта история сейчас на слуху. Возбудили дело, разбираются. Я там не был, поэтому никаких подробностей не знаю. Знаю одно, Андрей, он же ди-джей Смэш, отличный парень, а его обидчики обязаны ответить. А мы вместе с Вами должны помочь остановить наиболее страшное - безнаказанность! Поскольку эти гады выразили надежду, что им за это ничего не будет. Они очень стараются все замять и слиться. Чтобы потом, как мы все понимаем, опять продолжить в том же духе», - отметил Воля в комментарии.
Шоумен призвал всех очевидцев произошедшего предоставить свидетельства нападения и прочих подобных случаев. Он попросил присылать все в директ его фотоблога. Таким образом, он рассчитывает добиться справедливости. Павел Воля подчеркивает, что подобное может случиться с каждым, а также заранее поблагодарил за помощь.
«Моего друга Dj Smash избили в его родном городе Пермь в клубе "Дом Культуры". Эта история сейчас на слуху. Возбудили дело, разбираются. Я там не был, поэтому никаких подробностей не знаю. Знаю одно, Андрей, он же ди-джей Смэш, отличный парень, а его обидчики обязаны ответить. А мы вместе с Вами должны помочь остановить наиболее страшное - безнаказанность! Поскольку эти гады выразили надежду, что им за это ничего не будет. Они очень стараются все замять и слиться. Чтобы потом, как мы все понимаем, опять продолжить в том же духе», - отметил Воля в комментарии.
Шоумен призвал всех очевидцев произошедшего предоставить свидетельства нападения и прочих подобных случаев. Он попросил присылать все в директ его фотоблога. Таким образом, он рассчитывает добиться справедливости. Павел Воля подчеркивает, что подобное может случиться с каждым, а также заранее поблагодарил за помощь.
Автор: Валерий Антонов