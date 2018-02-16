Ученые: Вейпы повреждают ДНК и вызывают мутации
Ученые из Нью-Йоркского университета доказали опасность электронных сигарет. Оказалось, новомодные вейпы, дошедшие и до России, повреждают ДНК и вызывают в организме мутации.
Люди ошибочно считают, что никотин в дорогостоящих электронных сигаретах растворяется в пропиленгликоле и глицерине, а потом испаряется в процессе нагревания. На самом деле влияние устройств на организм губительно и вызывает рак, болезни мочевого пузыря, сердца, легких.
Ученые провели два исследования. В первом мышей заставляли 80 дней дышать парами из вейпов, что привело к развитию у подопытных всех перечисленных патологий и блокированию протеинов, помогающих ДНК восстанавливаться. Во втором опыте человеческие клетки, выращенные в лаборатории, обрабатывали нитрозамин-кетоном и никотином, что привело к повреждению генов.
Люди ошибочно считают, что никотин в дорогостоящих электронных сигаретах растворяется в пропиленгликоле и глицерине, а потом испаряется в процессе нагревания. На самом деле влияние устройств на организм губительно и вызывает рак, болезни мочевого пузыря, сердца, легких.
Ученые провели два исследования. В первом мышей заставляли 80 дней дышать парами из вейпов, что привело к развитию у подопытных всех перечисленных патологий и блокированию протеинов, помогающих ДНК восстанавливаться. Во втором опыте человеческие клетки, выращенные в лаборатории, обрабатывали нитрозамин-кетоном и никотином, что привело к повреждению генов.
Автор: Джанабилова Татьяна П