Ученые: Дезодоранты и духи вредят легким не меньше дыма машин
Шампуни, духи и дезодоранты загрязняют воздух городов канцерогенами не меньше, чем иные опасные вещества, например, дым сигарет и машин. К таким выводам пришли ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований США. Материалы научной работы обнародованы в журнале Science.
Многие промышленные города в мире расположены в развитых, а также развивающихся странах, таких как Китай. Главным источником загрязнения воздуха являются предприятия и машины, выхлопные газы которых содержат канцерогенные вещества и токсичные аэрозоли.
Ученые в процессе исследования обратили внимание и на неорганические загрязнители: сернистый газ, пар азотной кислоты, летучие органические вещества. Они содержатся в нефти, бензине, продуктах их горения. После анализа статистической информации специалисты определили, что источником загрязнения является косметическая продукция, выполненная из углеводородного сырья.
По словам исследователей, соответствующие вещества увеличивают риск развития рака и иных недугов. Озон является самым главным компонентом смога и сам по себе способен вызвать астму и другие заболевания лёгких.
Ученые убеждены, что законодательство большего количества стран не учитывает того, что косметическая продукция в своем составе имеет летучие углеводороды. Это нужно исправить в ближайшее время, чтобы улучшить ситуацию.
Многие промышленные города в мире расположены в развитых, а также развивающихся странах, таких как Китай. Главным источником загрязнения воздуха являются предприятия и машины, выхлопные газы которых содержат канцерогенные вещества и токсичные аэрозоли.
Ученые в процессе исследования обратили внимание и на неорганические загрязнители: сернистый газ, пар азотной кислоты, летучие органические вещества. Они содержатся в нефти, бензине, продуктах их горения. После анализа статистической информации специалисты определили, что источником загрязнения является косметическая продукция, выполненная из углеводородного сырья.
По словам исследователей, соответствующие вещества увеличивают риск развития рака и иных недугов. Озон является самым главным компонентом смога и сам по себе способен вызвать астму и другие заболевания лёгких.
Ученые убеждены, что законодательство большего количества стран не учитывает того, что косметическая продукция в своем составе имеет летучие углеводороды. Это нужно исправить в ближайшее время, чтобы улучшить ситуацию.
Автор: Валерия Орлова