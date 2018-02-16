Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
Папарацци смогли снять на камеру поцелуй Селены Гомес с Джастином Бибером. Пару влюбленных заметили 14 февраля в заведении Беверли Хиллз. Музыканты стараются не попадать в объективы, однако это не всегда получается. Известно незадолго перед этим 23-летний певец вместе с 25-летней пассией посетили службу в церкви.
На территории ресторана молодые возлюбленные пребывали в отличном настроении, а также оказались достаточно поглощены друг другом. Как отмечают СМИ, во время ужина они старались держаться на некотором удалении, а после уехали на вызванном автомобиле.
Не так давно стали распространяться слухи о том, что Селена Гомес и Джастин Бибер намереваются вступить в брак. Инсайдер рассказал об игнорировании певицей мнения посторонних относительно её романа с коллегой. Ранее актриса сильно поругалась с матерью, которая не одобрила её отношения с певцом.
На территории ресторана молодые возлюбленные пребывали в отличном настроении, а также оказались достаточно поглощены друг другом. Как отмечают СМИ, во время ужина они старались держаться на некотором удалении, а после уехали на вызванном автомобиле.
Не так давно стали распространяться слухи о том, что Селена Гомес и Джастин Бибер намереваются вступить в брак. Инсайдер рассказал об игнорировании певицей мнения посторонних относительно её романа с коллегой. Ранее актриса сильно поругалась с матерью, которая не одобрила её отношения с певцом.
Автор: Валерий Антонов