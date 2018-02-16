В Британии трансгендер захотел снова стать мужчиной после терапии по смене пола
В Британии трансгендер захотел опять превратиться в мужчину через семь месяцев после начала прохождения гормональной терапии, необходимой для смена пола. Сведения появились в издании Metro.
В прошлом году 36-летний житель графства Эссекс после 8 лет брака решил сменить пол, так как с детства ощущал себя женщиной, но не мог признаться окружающим. Семья распалась, но экс-супруги остались друзьями.
«Дочери с пониманием отнеслись к желанию отца. Мы постарались объяснить все доступным языком. У детей нет предрассудков, поэтому им легче понять родных людей. Я была удивлена, но поддержала мужа, который превратился в Кару и стал носить каблуки», - рассказала жена трансгендера.
Британец оказался гендерфлюиденом, ощущающим себя то женщиной, то мужчиной. Сейчас он живет в Португалии с детьми, экс-супругой и ее новым возлюбленным.
Ранее трансгендер из Британии выиграл в лотерею 4 млн фунтов.
В прошлом году 36-летний житель графства Эссекс после 8 лет брака решил сменить пол, так как с детства ощущал себя женщиной, но не мог признаться окружающим. Семья распалась, но экс-супруги остались друзьями.
«Дочери с пониманием отнеслись к желанию отца. Мы постарались объяснить все доступным языком. У детей нет предрассудков, поэтому им легче понять родных людей. Я была удивлена, но поддержала мужа, который превратился в Кару и стал носить каблуки», - рассказала жена трансгендера.
Британец оказался гендерфлюиденом, ощущающим себя то женщиной, то мужчиной. Сейчас он живет в Португалии с детьми, экс-супругой и ее новым возлюбленным.
Ранее трансгендер из Британии выиграл в лотерею 4 млн фунтов.
Автор: Джанабилова Татьяна П