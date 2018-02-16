В ТРЦ в Адлере ребенок упал в лестничный пролет
В Адлере в одном из ТРЦ маленький ребенок упал в лестничный пролет возле лифта. Инцидент был зафиксирован в прошедший четверг, 15 февраля, в дневное время суток.
По имеющимся данным, молодая женщина с двумя детьми, находясь в ТРЦ, вызвала лифт. Его ожидание затянулось, поэтому мама решила сделать несколько фотографий на свое мобильное устройство. В это время один из детей повернулся к ступенькам спиной и шагнул в свободный проем. Сообщается, что ребенок пролетел как минимум один этаж.
У пострадавшего диагностировали закрытую ЧМТ и открытый перелом лобной кости. Малыш был оперативно доставлен в медучреждение. Ребенку уже назначили лечение, врачи наблюдают положительную динамику, но в то же время состояние пострадавшего квалифицируется как тяжелое.
По имеющимся данным, молодая женщина с двумя детьми, находясь в ТРЦ, вызвала лифт. Его ожидание затянулось, поэтому мама решила сделать несколько фотографий на свое мобильное устройство. В это время один из детей повернулся к ступенькам спиной и шагнул в свободный проем. Сообщается, что ребенок пролетел как минимум один этаж.
У пострадавшего диагностировали закрытую ЧМТ и открытый перелом лобной кости. Малыш был оперативно доставлен в медучреждение. Ребенку уже назначили лечение, врачи наблюдают положительную динамику, но в то же время состояние пострадавшего квалифицируется как тяжелое.
Автор: Валерия Орлова