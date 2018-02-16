Ученые объяснили резкую боль от пореза бумагой
Ученые объяснили причину появления ощутимой боли в результате пореза пальца бумагой, по их мнению, срабатывает защитный механизм. Кончики пальцев являются способом познания мира, они выполняют разнообразную работу.
Бумага, изготавливаемая из древесины, способна нанести мелкие (резаные или рваные) раны. Люди испытывают боль, она сравнима с неприятными ощущениями от раны, полученной в ходе нелёгкого боя. Издание Science Alert сообщает, что этому способствуют ноцицепторы - нервные клетки, они активируются в результате сильного болевого раздражения. Чрезмерная концентрация рецепторов на кончиках пальцев рук крайне чувствительна. По мнению ученых, это является эволюционным преимуществом, позволяя человеку эффективно познавать окружающий мир при выполнении каких-либо точных манипуляций, сообщает портал "Инфореактор".
Хейли Гольдбах, дерматолог из университета штата Каролина (США), сообщил, что чувствительность кончиков пальцев представляет собой уникальный биологический механизм. Он позволяет эффективнее взаимодействовать с окружающей средой. Болезненность пореза бумагой вызвана тем, что её края напоминают пилу, раны в этом случае заживают довольно болезненно.
Бумага, изготавливаемая из древесины, способна нанести мелкие (резаные или рваные) раны. Люди испытывают боль, она сравнима с неприятными ощущениями от раны, полученной в ходе нелёгкого боя. Издание Science Alert сообщает, что этому способствуют ноцицепторы - нервные клетки, они активируются в результате сильного болевого раздражения. Чрезмерная концентрация рецепторов на кончиках пальцев рук крайне чувствительна. По мнению ученых, это является эволюционным преимуществом, позволяя человеку эффективно познавать окружающий мир при выполнении каких-либо точных манипуляций, сообщает портал "Инфореактор".
Хейли Гольдбах, дерматолог из университета штата Каролина (США), сообщил, что чувствительность кончиков пальцев представляет собой уникальный биологический механизм. Он позволяет эффективнее взаимодействовать с окружающей средой. Болезненность пореза бумагой вызвана тем, что её края напоминают пилу, раны в этом случае заживают довольно болезненно.
Автор: Семен Зайцев