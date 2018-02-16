В Мурманске пьяный водитель на Audi уходя от полиции протаранил светофор
Ранним утром 16 февраля в Мурманске на Кольском проспекте произошла авария. Водитель в состоянии алкогольного опьянения на Audi A6 врезался в светофор, после чего автомобиль перевернулся.
Очевидцы происшествия рассказали, что он проехал три светофора на красный цвет, при сумасшедшей скорости в 170 километров в час. Погоня длилась не более часа в виду плохих дорожных и погодных условий, и благодаря отличной работе сотрудников ДПС. Причем по сообщениям различных источников и жителей города, варианты завершения этой аварии разные: одни утверждают о том, что автомобиль перевернулся после столкновения с блоком ограждения, а другие уверены, что ограничилось все протараненным светофором. Водитель был госпитализирован каретой скорой помощи, и его состояние тяжелое, но стабильное.
Правоохранительными органами проводится выяснение всех обстоятельств на месте аварии, а позже будет допрошен виновник полицейской погони. По итогам проверки будет принято решения об открытии дела, но уже точно известно, что виновник дорожно-транспортного происшествия будет оштрафован на сумму 30000 рублей с изъятием водительских прав сроком до 2 лет, за вождение автомобилем в нетрезвом виде.
Очевидцы происшествия рассказали, что он проехал три светофора на красный цвет, при сумасшедшей скорости в 170 километров в час. Погоня длилась не более часа в виду плохих дорожных и погодных условий, и благодаря отличной работе сотрудников ДПС. Причем по сообщениям различных источников и жителей города, варианты завершения этой аварии разные: одни утверждают о том, что автомобиль перевернулся после столкновения с блоком ограждения, а другие уверены, что ограничилось все протараненным светофором. Водитель был госпитализирован каретой скорой помощи, и его состояние тяжелое, но стабильное.
Правоохранительными органами проводится выяснение всех обстоятельств на месте аварии, а позже будет допрошен виновник полицейской погони. По итогам проверки будет принято решения об открытии дела, но уже точно известно, что виновник дорожно-транспортного происшествия будет оштрафован на сумму 30000 рублей с изъятием водительских прав сроком до 2 лет, за вождение автомобилем в нетрезвом виде.
Автор: Тригуб Сергей