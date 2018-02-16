52-летняя Ирина Безрукова ответила на обвинения в пластике
Не так давно известная актриса Ирина Безрукова опубликовала новый снимок – селфи в микроблоге. Пользователи в комментариях отметили изменения во внешнем виде знаменитости.
Поклонники Безруковой восхищаются внешностью актрисы – в 52 года она выглядит минимум на 10 лет моложе. Звезда сохранила стройность фигуры и молодость кожи. Она тщательно следит за лицом и телом и постоянно ухаживает за собой, благодаря чему и остается в превосходной форме.
Недавно Безрукова решила порадовать фанатов новым фото. Актриса выложила в Сеть несколько селфи. Внимательные пользователи заметили изменения во внешности: кто-то даже пришел к выводу, что актриса увеличила губы. При этом знаменитая красавица сразу дала понять, что не использовала никакие инъекции, а лишь удачно накрасилась.
«Давно я не публиковала селфи. Замечу, что губки у меня свои. Они от природы такие. Главное – уметь накрасить», – подписала снимок Ирина Безрукова.
Поклонники Безруковой восхищаются внешностью актрисы – в 52 года она выглядит минимум на 10 лет моложе. Звезда сохранила стройность фигуры и молодость кожи. Она тщательно следит за лицом и телом и постоянно ухаживает за собой, благодаря чему и остается в превосходной форме.
Недавно Безрукова решила порадовать фанатов новым фото. Актриса выложила в Сеть несколько селфи. Внимательные пользователи заметили изменения во внешности: кто-то даже пришел к выводу, что актриса увеличила губы. При этом знаменитая красавица сразу дала понять, что не использовала никакие инъекции, а лишь удачно накрасилась.
«Давно я не публиковала селфи. Замечу, что губки у меня свои. Они от природы такие. Главное – уметь накрасить», – подписала снимок Ирина Безрукова.
Автор: Дрокина Татьяна