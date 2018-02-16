В Сыктывкаре обнаружен труп без вести пропавшего мужчины
В пятницу, 16 февраля, около 11 часов утра сотрудники полиции обнаружили труп пропавшего мужчины. Бездыханное тело оператора и режиссера монтажа найдено в районе садового сообщения «Медик» в Сыктывкаре.
Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 10 января нынешнего года. Его написали родственники оператора. 5 января мужчина ушел из дома, но обратно не вернулся. 2 февраля по факту пропажи местного жителя правоохранители возбудили уголовное дело и инициировали поисковые мероприятия.
На данный момент не сообщается, присутствовали ли следы насильственной смерти на теле мужчины. По факту случившегося проводится проверка.
Заявление о пропаже мужчины поступило в полицию 10 января нынешнего года. Его написали родственники оператора. 5 января мужчина ушел из дома, но обратно не вернулся. 2 февраля по факту пропажи местного жителя правоохранители возбудили уголовное дело и инициировали поисковые мероприятия.
На данный момент не сообщается, присутствовали ли следы насильственной смерти на теле мужчины. По факту случившегося проводится проверка.
Автор: Валерия Орлова