В Кузбассе жена не пригласила мужа на праздник и получила нож в живот
В Кемеровской области мужчина нанес ножевой удар жене за то, что она не пригласила его на празднование дня рождения матери. Инцидент произошел на территории Белова.
«В ожидании супруги горожанин распивал алкогольные напитки. После того, как женщина вернулась домой, разгорелся конфликт. После ряда взаимных упрёков мужчина нанес ножом жене удар в область живота», — отметили работники ГУ МВД.
Мужчина самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь. Помимо этого, на это место приехали полицейские, которые произвели задержание злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по статье, описывающей умышленное нанесение тяжкого вреда состоянию здоровья человека. По итогу рассмотрения правонарушения фигурант может быть отправлен в тюрьму на срок до 10 лет.
«В ожидании супруги горожанин распивал алкогольные напитки. После того, как женщина вернулась домой, разгорелся конфликт. После ряда взаимных упрёков мужчина нанес ножом жене удар в область живота», — отметили работники ГУ МВД.
Мужчина самостоятельно вызвал скорую медицинскую помощь. Помимо этого, на это место приехали полицейские, которые произвели задержание злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по статье, описывающей умышленное нанесение тяжкого вреда состоянию здоровья человека. По итогу рассмотрения правонарушения фигурант может быть отправлен в тюрьму на срок до 10 лет.
Автор: Валерий Антонов