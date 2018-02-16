В Волгограде прохожие обнаружили в злачном месте труп
16 февраля, утром, в Волгограде прохожие обнаружили в злачном месте труп. Инцидент произошел на улице Дзержинского Тракторозаводского района.
Очевидцы рассказали, что тело несколько часов лежит под окнами многоэтажного дома, в месте, где люди собираются для распития спиртных напитков. Рядом находится морг, но ни следователи, ни медики на место происшествия не выезжали.
Глава СО СУ СКР Алексей Олейников рассказал, что в районное отделение полиции сообщение о мертвом человеке по обозначенному адресу не поступало. Возможно, местные жители приняли его за пьяницу и не отреагировали.
Ранее в Волгограде нашли тело, лежащее на трубе теплотрассы.
Очевидцы рассказали, что тело несколько часов лежит под окнами многоэтажного дома, в месте, где люди собираются для распития спиртных напитков. Рядом находится морг, но ни следователи, ни медики на место происшествия не выезжали.
Глава СО СУ СКР Алексей Олейников рассказал, что в районное отделение полиции сообщение о мертвом человеке по обозначенному адресу не поступало. Возможно, местные жители приняли его за пьяницу и не отреагировали.
Ранее в Волгограде нашли тело, лежащее на трубе теплотрассы.
Автор: Джанабилова Татьяна П