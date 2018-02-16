На заброшенном складе для вещей нашли Chevrolet Corvette 2009 года
На территории заброшенного бокса склада для хранения вещей был обнаружен суперкар Chevrolet Corvette 2009 года выпуска. Пробег транспортного средства составит 1152 километра. Машину заметили на торгах, проводимых на eBay.
Автор лота указал в описании, что автомобиль проверен по VIN-номеру, который показал, что Chevrolet Corvette не числится в угоне. Однако на суперкар отсутствуют всяческие документы. По словам продавца, за счет этого существенно снижена первоначальная стоимость автомобиля. Лот за непродолжительное время собрал свыше 150 ставок, последняя из которых составила 57 тысяч долларов.
Продавец подчеркнул, что в ходе транспортировки Chevrolet Corvette получил несколько царапин на кузове. Перед публикацией объявления в автомобиле поменяны все технологические жидкости. На суперкаре до сих пор установлены заводские шины.
Автор лота указал в описании, что автомобиль проверен по VIN-номеру, который показал, что Chevrolet Corvette не числится в угоне. Однако на суперкар отсутствуют всяческие документы. По словам продавца, за счет этого существенно снижена первоначальная стоимость автомобиля. Лот за непродолжительное время собрал свыше 150 ставок, последняя из которых составила 57 тысяч долларов.
Продавец подчеркнул, что в ходе транспортировки Chevrolet Corvette получил несколько царапин на кузове. Перед публикацией объявления в автомобиле поменяны все технологические жидкости. На суперкаре до сих пор установлены заводские шины.
Автор: Валерия Орлова