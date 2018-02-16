Kepler нашел почти 100 новых экзопланет
Телескоп Kepler нашел еще порядка 100 экзопланет. С момента его поломки в 2013 году он продолжает вести поиск объектов за границей Солнечной системы удалось выявить 95 космических объектов, имеющих сходство с Землей. Об этом сообщил американский исследователь Эндрю Майо, работающий в Национальном космическом институте Дании.
«Мы провели анализ 275 космических объектов, среди которых 149 оказались подтверждены в качестве экзопланет. В то же время 95 стали совершенно новыми открытиями», — отметил ученый.
В соответствии с его словами, новые экзопланеты оказались открыты в рамках проведения миссии K2, стартовавшей со дня поломки телескопа Kepler. В 2013 году отказала система ориентирования, что позволит удерживать аппарат в требуемом направлении не получится. При этом ученые продолжают получать сигналы от телескопа, который делает фотоснимки и передает их на Землю. Зонд применяет в своей работе транзитный метод, заключающийся в замерах светимости звезды.
«Мы провели анализ 275 космических объектов, среди которых 149 оказались подтверждены в качестве экзопланет. В то же время 95 стали совершенно новыми открытиями», — отметил ученый.
В соответствии с его словами, новые экзопланеты оказались открыты в рамках проведения миссии K2, стартовавшей со дня поломки телескопа Kepler. В 2013 году отказала система ориентирования, что позволит удерживать аппарат в требуемом направлении не получится. При этом ученые продолжают получать сигналы от телескопа, который делает фотоснимки и передает их на Землю. Зонд применяет в своей работе транзитный метод, заключающийся в замерах светимости звезды.
Автор: Валерий Антонов