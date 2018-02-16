Хакеры CODEX взломали «неприступную» защиту Windows 10
Хакеры из пиратской группы CODEX взломали «неприступную» защиту Windows 10, не сдававшуюся несколько месяцев. Сведения появились в профильном издании.
Киперпреступники рассказали, что попытались разрушить защиту игры Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, выпущенную в октябре прошлого года. Им пришлось обойти пять уровней DRM: Arxan, XBLive, EAppX, UWP, MSStore. Пока хакеры не владеют информацией о защите других игр с UWP.
Эксперты ждут официального заявления от представителей компании Microsoft и скорого выхода очередного обновления с новой защитой, как это происходит после каждой хакерской атаки.
Ранее хакеры проникли в популярное расширение для браузера Chrome.
Киперпреступники рассказали, что попытались разрушить защиту игры Zoo Tycoon Ultimate Animal Collection, выпущенную в октябре прошлого года. Им пришлось обойти пять уровней DRM: Arxan, XBLive, EAppX, UWP, MSStore. Пока хакеры не владеют информацией о защите других игр с UWP.
Эксперты ждут официального заявления от представителей компании Microsoft и скорого выхода очередного обновления с новой защитой, как это происходит после каждой хакерской атаки.
Ранее хакеры проникли в популярное расширение для браузера Chrome.
Автор: Джанабилова Татьяна П