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В России начнут платить зарплаты в валюте
Госдума РФ приняла проект закона, разрешающего россиянам получать зарплату в валютах других государств. Это имеет отношение к компаниям, аккредитованных за рубежом, включая их дочерние структуры и филиалы.

В России начнут платить зарплаты в валюте

Законопроект был принят парламентариями во втором чтении. Денежные вознаграждения за труд могут выплачиваться в валютах государств, на территории которых компании осуществляют свою хозяйственную деятельность. Документ предоставляет возможность российским гражданам получать зарплату на основе договоров, заключаемых с юрлицами, являющихся резидентами в той или иной стране. Речь идёт об операциях, имеющих отношение к обязательным и иным выплатам персоналу, работающему за рубежом и входящему в трудовые коллективы компаний.

В таких случаях выплаты необходимо включать в перечень операций с валютами. Документ предусматривает получение таких зарплат и сотрудниками филиалов юрлиц – резидентов, находящихся за пределами РФ. Технически это осуществляется при помощи счетов данных структур, открытых в иностранных банках.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 14:13
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