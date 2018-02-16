В России начнут платить зарплаты в валюте
Госдума РФ приняла проект закона, разрешающего россиянам получать зарплату в валютах других государств. Это имеет отношение к компаниям, аккредитованных за рубежом, включая их дочерние структуры и филиалы.
Законопроект был принят парламентариями во втором чтении. Денежные вознаграждения за труд могут выплачиваться в валютах государств, на территории которых компании осуществляют свою хозяйственную деятельность. Документ предоставляет возможность российским гражданам получать зарплату на основе договоров, заключаемых с юрлицами, являющихся резидентами в той или иной стране. Речь идёт об операциях, имеющих отношение к обязательным и иным выплатам персоналу, работающему за рубежом и входящему в трудовые коллективы компаний.
В таких случаях выплаты необходимо включать в перечень операций с валютами. Документ предусматривает получение таких зарплат и сотрудниками филиалов юрлиц – резидентов, находящихся за пределами РФ. Технически это осуществляется при помощи счетов данных структур, открытых в иностранных банках.
Законопроект был принят парламентариями во втором чтении. Денежные вознаграждения за труд могут выплачиваться в валютах государств, на территории которых компании осуществляют свою хозяйственную деятельность. Документ предоставляет возможность российским гражданам получать зарплату на основе договоров, заключаемых с юрлицами, являющихся резидентами в той или иной стране. Речь идёт об операциях, имеющих отношение к обязательным и иным выплатам персоналу, работающему за рубежом и входящему в трудовые коллективы компаний.
В таких случаях выплаты необходимо включать в перечень операций с валютами. Документ предусматривает получение таких зарплат и сотрудниками филиалов юрлиц – резидентов, находящихся за пределами РФ. Технически это осуществляется при помощи счетов данных структур, открытых в иностранных банках.
Автор: Семен Зайцев