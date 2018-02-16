Очевидцы: В Барнауле внедорожник провалился под лед Оби
16 февраля, в Барнауле, внедорожник провалился под лед на Оби. Очевидцы поделились информацией об инциденте в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали в ГУ МЧС, диспетчерам не поступало сообщение о провалившейся в реку машине. Скорее всего, водитель самостоятельно решит вопрос, воспользовавшись услугами частников.
Ранее внедорожник провалился под землю в Уфе.
«На золотом пляже, расположенном на правом берегу, иномарка частично ушла под лед. Будьте осторожны!» - написал автор поста.
Как рассказали в ГУ МЧС, диспетчерам не поступало сообщение о провалившейся в реку машине. Скорее всего, водитель самостоятельно решит вопрос, воспользовавшись услугами частников.
Ранее внедорожник провалился под землю в Уфе.
Автор: Джанабилова Татьяна П