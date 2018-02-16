Звезда Comedy Woman Надя Сысоева удивила откровенным нарядом на светской вечеринке
Звезда проекта Comedy Woman Надежда Сысоева и руководитель «Главкино» Илья Бачурин посетили традиционную церемонию «100 самых стильных»по версии GQ. Для похода на официальное мероприятие знаменитость выбрала черное платье, верх которого пользователи сравнили с купальником.
Что касается Ильи Бачурина, то в этот вечер он был не так экстравагантен, как его спутница. Фотографы постоянно снимали ее обнаженную грудь, которую не скрывал прозрачный материал, присутствующий в верхней части наряда. Фотографией с мероприятия Сысоева поделилась в социальной сети Instagram. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество восторженных комментариев.
Надежда Сысоева с детства играла в красноярской команде КВН, но предпочла получить экономическое образование, а не актерское. В 2007 году она переехала в Москву и стала участницей популярного юмористического шоу Comedy Woman, где ей досталась роль стереотипной глупой блондинки Наденьки. Знаменитость попробовала себя и в бизнесе – она открыла магазин одежды для стройных женщин, каковой сама и является.
Что касается Ильи Бачурина, то в этот вечер он был не так экстравагантен, как его спутница. Фотографы постоянно снимали ее обнаженную грудь, которую не скрывал прозрачный материал, присутствующий в верхней части наряда. Фотографией с мероприятия Сысоева поделилась в социальной сети Instagram. За непродолжительное время публикация собрала огромное количество восторженных комментариев.
Надежда Сысоева с детства играла в красноярской команде КВН, но предпочла получить экономическое образование, а не актерское. В 2007 году она переехала в Москву и стала участницей популярного юмористического шоу Comedy Woman, где ей досталась роль стереотипной глупой блондинки Наденьки. Знаменитость попробовала себя и в бизнесе – она открыла магазин одежды для стройных женщин, каковой сама и является.
Автор: Валерия Орлова