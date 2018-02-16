В России завершили испытания истребителя МиГ-35
В России завершили испытание легкого истребителя модели МиГ-35. Как отмечают представители самолетостроительной корпорации, проверка реализовалась при участии отечественных летчиков-испытателей. В рамках намеченных заданий оценили работу бортового радиоэлектронного оборудования, прицельно-навигационного комплекса, а также систем обнаружения, двигателей и прочих важных узлов.
«Самолет дает возможность применять полный спектр имеющегося сегодня перспективного зарубежного и российского вооружения, включая предназначенные для тяжелых бортов. Самолет МиГ-35 в соответствии со своими возможностями, объему, а также эффективности реализуемых задач, отношению цены и качества является готовой к использованию боевой машиной», — сообщил Илья Тарасенко, гендиректор РСК «МиГ».
Борт относится к линейке 4++, рассматриваемое в качестве переходного звена для истребителя поколения 5. Самолет способен провести захват до 10 целей, тогда как оборонный комплекс открывает возможность распознавания самолетов, а также летящих ракет. Истребитель предназначен для решения боевых задач в спектре атак по наземным, морским и воздушным целям.
Радиоэлектронная аппаратная часть данной модели дает возможность использовать все средства авиапоражения, которые прежде не отправлялись на экспорт. МиГ-35 получил средства поражения высокой дальности, позволяющие совершать атаку целей без попадания в зону ПВО. Предполагается, что парк легких истребителей РФ пройдет замену на многоцелевые истребители.
«Самолет дает возможность применять полный спектр имеющегося сегодня перспективного зарубежного и российского вооружения, включая предназначенные для тяжелых бортов. Самолет МиГ-35 в соответствии со своими возможностями, объему, а также эффективности реализуемых задач, отношению цены и качества является готовой к использованию боевой машиной», — сообщил Илья Тарасенко, гендиректор РСК «МиГ».
Борт относится к линейке 4++, рассматриваемое в качестве переходного звена для истребителя поколения 5. Самолет способен провести захват до 10 целей, тогда как оборонный комплекс открывает возможность распознавания самолетов, а также летящих ракет. Истребитель предназначен для решения боевых задач в спектре атак по наземным, морским и воздушным целям.
Радиоэлектронная аппаратная часть данной модели дает возможность использовать все средства авиапоражения, которые прежде не отправлялись на экспорт. МиГ-35 получил средства поражения высокой дальности, позволяющие совершать атаку целей без попадания в зону ПВО. Предполагается, что парк легких истребителей РФ пройдет замену на многоцелевые истребители.
Автор: Валерий Антонов