В Верхнемамонском районе на трассе столкнулись Toyota RAV4 и Kia Rio
В Верхнемамонском районе на 695-м километре трассы «Дон» в 3:45 16 февраля, в пятницу, случилось ДТП. Столкнулись машины моделей Toyota RAV4 и Kia Rio.
В результате случившейся аварии получили травмы разной степени 5 человек. Такая информация поступила от пресс-службы управления Министерства по области. Согласно сведениям, предоставленным полицейскими, жительница Московской области 36-ти лет выехала по каким-то причинам на встречную полосу автотрассы на собственном авто на Kia Rio. Там она и врезалась в машину Toyota RAV4, за рулем которой был 44-летний мужчина из Ставропольского края.
Вследствие столкновения серьезно пострадала женщина, которая управляла Kia. Также получили травмы три пассажира легкового авто: молодой человек 17-ти лет, 20-летняя женщина и 30-летний мужчина. В медучреждение госпитализировали и мужчину 34-х лет, который был пассажиром Toyota. На сегодняшний момент правоохранителями проводится обстоятельная проверка причин аварии.
В результате случившейся аварии получили травмы разной степени 5 человек. Такая информация поступила от пресс-службы управления Министерства по области. Согласно сведениям, предоставленным полицейскими, жительница Московской области 36-ти лет выехала по каким-то причинам на встречную полосу автотрассы на собственном авто на Kia Rio. Там она и врезалась в машину Toyota RAV4, за рулем которой был 44-летний мужчина из Ставропольского края.
Вследствие столкновения серьезно пострадала женщина, которая управляла Kia. Также получили травмы три пассажира легкового авто: молодой человек 17-ти лет, 20-летняя женщина и 30-летний мужчина. В медучреждение госпитализировали и мужчину 34-х лет, который был пассажиром Toyota. На сегодняшний момент правоохранителями проводится обстоятельная проверка причин аварии.
Автор: Дрокина Татьяна