Для лечения Николая Караченцова от рака используют гамма-нож
Гамма-нож будет применен для лечения от рака Николая Караченцова. Артист продолжает лечение от онкозаболевания, обнаруженного в легком.
Караченцов уже завершил ряд курсов химиотерапии. Лечение оказало помощь в уменьшении опухоли. Предварительно Николаю Караченцову проведут завершающую часть химиотерапии. В то время консилиум обязан прийти к решению относительно последующего лечения актера.
Методика применения гамма-ножа рассматривается в качестве основного направления. Помимо этого, сын актера сообщил, что самочувствие Караченцова хорошее, он много гуляет, а также занимается специальной лечебной гимнастикой.
Караченцов уже завершил ряд курсов химиотерапии. Лечение оказало помощь в уменьшении опухоли. Предварительно Николаю Караченцову проведут завершающую часть химиотерапии. В то время консилиум обязан прийти к решению относительно последующего лечения актера.
Методика применения гамма-ножа рассматривается в качестве основного направления. Помимо этого, сын актера сообщил, что самочувствие Караченцова хорошее, он много гуляет, а также занимается специальной лечебной гимнастикой.
Автор: Валерий Антонов