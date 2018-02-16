США и Турция достигли договоренности о нормализации отношений
Турция и США договорились относительно нормализации отношений между собой. Страны создадут специальные механизмы, они позволят улучшить политические и другие аспекты между двумя заинтересованными государствами.
Мевлют Чавушоглу, возглавляющий турецкий МИД, на состоявшейся пресс-конференции, проведенной с Рексом Тиллерсоном, Госсекретарём США, заявил, что встреча, прошедшая 15 февраля, была достаточно плодотворна. Глава внешнеполитического ведомства Турции заявил в массмедиа, что по общей воле двух стран было решено нормализовать двусторонние отношения. «В США нам неоднократно давали обещания, которые в итоге не сдерживались. Мы говорили, как сделать шаги, которые не останутся на бумаге. Мы решили создать механизм для решения данных проблем», - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.
Дипломат подчеркнул, что состоявшаяся встреча представителей США и Турции в рамках создаваемого механизма будет первой, она ожидается в марте. Ранее в Вашингтоне назвали достаточно продуктивной встречу между Тиллерсоном и Эрдоганом, она была проведена в Анкаре.
Мевлют Чавушоглу, возглавляющий турецкий МИД, на состоявшейся пресс-конференции, проведенной с Рексом Тиллерсоном, Госсекретарём США, заявил, что встреча, прошедшая 15 февраля, была достаточно плодотворна. Глава внешнеполитического ведомства Турции заявил в массмедиа, что по общей воле двух стран было решено нормализовать двусторонние отношения. «В США нам неоднократно давали обещания, которые в итоге не сдерживались. Мы говорили, как сделать шаги, которые не останутся на бумаге. Мы решили создать механизм для решения данных проблем», - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.
Дипломат подчеркнул, что состоявшаяся встреча представителей США и Турции в рамках создаваемого механизма будет первой, она ожидается в марте. Ранее в Вашингтоне назвали достаточно продуктивной встречу между Тиллерсоном и Эрдоганом, она была проведена в Анкаре.
Автор: Семен Зайцев