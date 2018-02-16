В Воронежской области отчим истязал падчерицу плоскогубцами
В Воронежской области перед судом представит мужчина, который буквально истязал пятилетнюю падчерицу плоскогубцами за съеденный маргарин. Об этом сообщили представители СК РФ по региону.
Осенью прошлого года 22-летняя жительница Бутурлиновского района пыталась вырвать дочери язык за то, что та съела пачку маргарина. Отмечается, что в отношении нее инициировали уголовные дела по двум статьям УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей» и «Истязание».
В процессе проведения проверки сотрудники полиции выяснили, что на протяжении двух лет девочку избивал отчим. Мама призналась, что оговорила себя, чтобы муж ей не начал мстить. Оказывается, мужчина бил приемную дочь ремнем, сжимал плоскогубцами ухо и язык, наступал ногой на тело, когда она лежала.
Злоумышленника уже задержали. В отношении него правоохранители завели уголовное дело. Расследование завершено, материалы переданы в суд для вынесения приговора.
Осенью прошлого года 22-летняя жительница Бутурлиновского района пыталась вырвать дочери язык за то, что та съела пачку маргарина. Отмечается, что в отношении нее инициировали уголовные дела по двум статьям УК РФ «Неисполнение родительских обязанностей» и «Истязание».
В процессе проведения проверки сотрудники полиции выяснили, что на протяжении двух лет девочку избивал отчим. Мама призналась, что оговорила себя, чтобы муж ей не начал мстить. Оказывается, мужчина бил приемную дочь ремнем, сжимал плоскогубцами ухо и язык, наступал ногой на тело, когда она лежала.
Злоумышленника уже задержали. В отношении него правоохранители завели уголовное дело. Расследование завершено, материалы переданы в суд для вынесения приговора.
Автор: Валерия Орлова