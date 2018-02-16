Пассажирка «Уральских авиалиний» сушила нижнее белье прямо в самолете
Пассажирка авиалайнера, принадлежащего «Уральским авиалиниям» решила посушить нижнее белье прямо в самолете. Свои трусы женщина повесила под кондиционером над своим креслом.
В интернете появилось видео того, как пассажирка самолета сушила трусы на виду у присутствующих на борту людей. Отмечается, что эта процедура заняла у женщины 20 минут. Пассажиры были шокированы, хотя при этом никто из них не решился сделать замечание смелой женщине.
Также отмечается, что люди в самолете решили не жаловаться стюардессам на поведение женщины, которая вывесила свое нижнее белье на всеобщее обозрение.
В интернете появилось видео того, как пассажирка самолета сушила трусы на виду у присутствующих на борту людей. Отмечается, что эта процедура заняла у женщины 20 минут. Пассажиры были шокированы, хотя при этом никто из них не решился сделать замечание смелой женщине.
Также отмечается, что люди в самолете решили не жаловаться стюардессам на поведение женщины, которая вывесила свое нижнее белье на всеобщее обозрение.
Автор: Дрокина Татьяна