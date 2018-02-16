В Индии лавина убила российского лыжника
В Индии в результате схода лавины погиб российский лыжник. Инцидент был зафиксирован в штате Джамму и Кашмир. Сведениями поделились в местной полиции.
Лавина сошла в курортной зоне Гульмарг. Сообщается, что четыре человека удалось спасти. Им оказана вся необходимая помощь. Подробности случившегося пока не разглашаются. Сотрудники консульства России сообщили, что соответствующая информация пока к ним не поступала.
Лавина сошла в курортной зоне Гульмарг. Сообщается, что четыре человека удалось спасти. Им оказана вся необходимая помощь. Подробности случившегося пока не разглашаются. Сотрудники консульства России сообщили, что соответствующая информация пока к ним не поступала.
Автор: Валерия Орлова