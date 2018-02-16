Полуголая Татьяна Котова призвала поклонников делиться чувствами в зимний сезон
Татьяна Котова на странице в Instagram сообщила, что в последнее время думает об ощущениях от завершения отношений вместе с минувшими встречами. Она подчеркнула, что даже в зимний сезон Москва непрерывно «дышит в спину», а жители постоянно бегут «в никуда». Знаменитость пожелала использовать это время для нежных прикосновений и чувств.
«Зимой всегда думаешь про время, не про часы, которые тикают на стенах, руках и мониторах, а про ощущения, которые испытываешь каждый раз, когда завершается очередной день, а вместе с ним и какая-то часть наших историй, отношений, событий, чувств. Все встречи у нас запланированы, все маршруты выстроены, все проекты расписаны», - отметила Котова в комментарии.
Пользователи положительно отреагировали на размышления певицы. Поклонники выразили согласие с мнением Татьяны Котовой.
«Зимой всегда думаешь про время, не про часы, которые тикают на стенах, руках и мониторах, а про ощущения, которые испытываешь каждый раз, когда завершается очередной день, а вместе с ним и какая-то часть наших историй, отношений, событий, чувств. Все встречи у нас запланированы, все маршруты выстроены, все проекты расписаны», - отметила Котова в комментарии.
Пользователи положительно отреагировали на размышления певицы. Поклонники выразили согласие с мнением Татьяны Котовой.
Автор: Валерий Антонов