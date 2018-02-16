Ученые выявили набор нервных клеток, контролирующих судороги во время эпилепсии
Ученые из Стэндфордского университета выявили набор нервных клеток в головном мозге, контролирующих судороги во время эпилепсии в височной доле. Материалы исследования появились в профильном издании.
Нейрофизиологи рассказали, что симптомы эпилепсии вызывает инактивация мшистых клеток, распространяющих электрическую гиперактивность по всему мозгу. Отличительной чертой расстройства является потеря описанного набора клеток. Повредить моховидные волокна человек может при получении травмы головы или ухудшении кровотока. Соответственно, люди с черепно-мозговыми повреждениями находятся в группе риска.
«Долгие годы мы не могли понять роль мшистых клеток, но новая работа показала, что они защищают здоровые области мозга от приступов, начинающихся в гиппокампе. Теперь фармкомпании смогут создать препараты, действующие на нужные волокна, и улучшающие состояние пациентов, вплоть до возвращения им полноценной жизни. В будущим, лечение можно будет проводить без хирургического вмешательства», - рассказал профессор Солтес.
Ранее ученые научились восстанавливаться нервные клетки.
Нейрофизиологи рассказали, что симптомы эпилепсии вызывает инактивация мшистых клеток, распространяющих электрическую гиперактивность по всему мозгу. Отличительной чертой расстройства является потеря описанного набора клеток. Повредить моховидные волокна человек может при получении травмы головы или ухудшении кровотока. Соответственно, люди с черепно-мозговыми повреждениями находятся в группе риска.
«Долгие годы мы не могли понять роль мшистых клеток, но новая работа показала, что они защищают здоровые области мозга от приступов, начинающихся в гиппокампе. Теперь фармкомпании смогут создать препараты, действующие на нужные волокна, и улучшающие состояние пациентов, вплоть до возвращения им полноценной жизни. В будущим, лечение можно будет проводить без хирургического вмешательства», - рассказал профессор Солтес.
Ранее ученые научились восстанавливаться нервные клетки.
Автор: Джанабилова Татьяна П