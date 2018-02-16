Компания-разработчик компьютерных игр Atari выпустит собственную криптовалюту
Американский производитель компьютерных игр намерен выпустить собственную криптовалюту под названием Atari Token. Компания известна разработками таких продуктов, как Pac-Man, E.T. the Extra-Terrestrial, Alone in the Dark, Dragon Ball.
Для выпуска собственной криптовалюты руководство Atari приобрело долю в 15 % в Infinity Networks. Обе компании собираются создать платформу цифровых развлечений, основанную на Atari Token. Сообщается, что разработчик компьютерных игр вошёл в сделку «без денежных затрат».
Кроме того, Atari планирует интегрировать цифровые валюты на криптографических методах в особый проект, разрабатывающийся с экспертами компании Pariplay, которой дозволено использовать персонажей Atari в собственных сетевых играх.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о выпуске своей криптовалюты российской супермоделью Натальей Водяновой.
Для выпуска собственной криптовалюты руководство Atari приобрело долю в 15 % в Infinity Networks. Обе компании собираются создать платформу цифровых развлечений, основанную на Atari Token. Сообщается, что разработчик компьютерных игр вошёл в сделку «без денежных затрат».
«Мы стремимся занять стратегические позиции без финансовых рисков, дабы по максимуму поднять капитализацию благодаря активам и бренду Atari», – заявил исполнительный директор компании Фредерик Шене.
Кроме того, Atari планирует интегрировать цифровые валюты на криптографических методах в особый проект, разрабатывающийся с экспертами компании Pariplay, которой дозволено использовать персонажей Atari в собственных сетевых играх.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о выпуске своей криптовалюты российской супермоделью Натальей Водяновой.
Автор: Воробьева Алина